Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный, где ожидается его встреча с Путиным

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду днем прибыл на космодром Восточный в Амурской области, передает корреспондент "Интерфакса".

Поезд северокорейского лидера остановился на железнодорожной станции космодрома.

Ранее в среду на Восточный прилетел и президент РФ Владимир Путин.

Нынешний глава КНДР традиционно путешествует на поезде, так же как его дед Ким Ир Сен и отец Ким Чен Ир.

Ранее сообщалось, что поезд лидера КНДР пересек станцию Хасан в "обстановке абсолютной секретности" во вторник утром, в Уссурийске у поезда сменилась локомотивная бригада, после чего он отправился в западном направлении по Транссибу.

Президент РФ накануне во Владивостоке сообщил, что посетит космодром Восточный, однако раскрывать программу своего пребывания там не стал.