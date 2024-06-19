Визит президента РФ в КНДР: от расширенных переговоров до тет-а-тет Путина с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне 18 июня 2024 года Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Пхеньяне в среду начнется основная программа государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.

В Пхеньян Путин прибыл несколько часов назад из Якутска, российского президента у трапа самолета встречал лично председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Тепло поприветствовав друг друга, лидеры вместе прошли по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам которой был выстроен почетный караул, состоящий из бойцов сухопутных, военно-морских и военно-воздушных видов войск КНДР.

Общение Путина и Ким Чен Ына началось буквально с первых минут встречи: уже почти дойдя до машин кортежа, приостановившись, лидеры оживленно что-то обсуждали некоторое время. Затем Путин пригласил Ким Чен Ына в свой президентский "Аурус", но возникла заминка, когда каждый попытался пропустить другого первым в машину. В итоге президент РФ занял в лимузине пассажирское место справа, лидер КНДР - слева, и кортеж в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов покинул аэропорт.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал "Интерфаксу", что Ким Чен Ын сопроводил Путина до его резиденции, пожелав президенту РФ доброй ночи.

Важные и чувствительные вопросы на тет-а-тет переговорах двух лидеров

Это второй визит Путина в Пхеньян, первый раз он посещал КНДР в 2000 году. В целом за всю историю двусторонних отношений это вторая поездка главы российского государства в эту страну. Государственный визит президента осуществляется по следам поездки Ким Чен Ына в Россию в сентябре прошлого года. Лидер КНДР тогда побывал в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, а переговоры на высшем уровне прошли на космодроме "Восточный".

Официальная часть визита начнется в полдень с церемонии встречи Путина Ким Чен Ыном. По традиции будут исполнены гимны двух стран, пройдет почетный караул, лидерам будут представлены делегации, участвующие в переговорах. Затем в резиденции состоится церемония совместного фотографирования и начнутся российско-корейские переговоры.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отметил, что программа визита весьма насыщенная, предусмотрены переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, а главное - неформальное общение Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет. "Кстати, неформальному общению лидеров будет посвящено достаточно много времени, поскольку в ходе именно этих переговоров, к которым могут быть подключены те или иные члены делегаций, будут обсуждаться наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы", - отметил Ушаков.

В состав российской делегации, рассказал помощник президента, входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Тематика переговоров

Повестка предстоящих переговоров достаточно обширна, это и сотрудничество в энергетике, сфере транспорта, сельском хозяйстве, а также в вопросах безопасности и взаимодействие на международной арене. "Отношения России и КНДР носят дружественный, добрососедский характер, они, конечно, стали весьма активно развиваться в последние годы", - заметил Ушаков, добавив, что они "выстраиваются на принципах равноправия, уважения суверенитета, выбранного пути развития, а также с учетом коренных интересов друг друга".

Важно закрепить и достигнутые позитивные тенденции в двусторонней торговле, считают в Кремле. "В 2023 году товарооборот, по нашей статистике, вырос в девять раз - до $34,4 млн. Будут намечены пути восстановления гуманитарных связей, которые были приостановлены в связи с жесткими мерами корейских властей в контексте пандемии", - сказал Ушаков, при этом заметив, что поток туристов из России в Корею возрастает, налаживается пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, развиваются спортивные и культурные связи.

На переговорах, по словам помощника президента, "значительное внимание будет уделено обсуждение международной повестки дня, подходы двух стран по актуальным внешнеполитическим проблемам весьма близки или полностью совпадают, вместе мы отстаиваем формирование многополярного мира на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела".

Он напомнил, что Россия выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима, введенного по линии Совбеза ООН в отношении КНДР.

Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Во второй половине дня запланировано подписание совместных документов, а по итогам переговоров президент РФ и лидер КНДР выступят с заявлением для прессы.

Один из важнейших документов - новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в минувший вторник президент РФ распорядился его подписать. Договор придет на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.

По словам Ушакова, новый Договор "обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и в регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях качественными изменениями за последнее время". "Он, естественно, будет соблюдать все основополагающие принципы международного права, не будет носить никакой конфронтационный характер, не будет направлен против каких-то стран, а будет направлен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии", - сказал представитель Кремля.

При этом он не стал конкретизировать, предполагает ли новый Договор сотрудничество в военно-технической сфере, сказав: "Если будет подписан Договор, то он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества, и он будет подписан, естественно, с учетом того, что между нашими странами происходило в последние годы и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая учет вопросов безопасности".

Вторая часть визита

После завершения официальной части переговоров Путин и Ким Чен Ын продолжат общение друг с другом. "Будет совместная прогулка по резиденции, чаепитие", - сказал помощник президента РФ.

Ближе к вечеру запланирован торжественный концерт в спортивном комплексе, а затем государственный прием от имени руководителя КНДР, где запланирован обмен выступлениями.

Программой визита президента предусмотрено также возложение венка к монументу "Освобождение Кореи Советской Армией". "Мы весьма признательны корейским товарищам за бережное отношение к памятникам и захоронениям погибших советских воинов, которые вместе с корейцами освобождали Корею от японских милитаристов", - отметил Ушаков.

В завершении визита, сообщил Ушаков, лидеры вместе по дороге в аэропорт посетят храм Живоначальной Троицы, после чего президент России вылетит в Ханой.