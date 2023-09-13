Путин и Ким Чен Ын осматривают космодром "Восточный"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осматривают космодром "Восточный", сообщили в пресс-службе российского президента.

"Владимир Путин встретился на космодроме Восточный с Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыным. Лидеры осматривают космодром, пояснения дают руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году.

1 сентября глава госкорпорации "Роскосмос" сообщил о завершении строительства первой очереди космодрома Восточный.

В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

14 августа в госкорпорации сообщили, что первый самолет приземлился в аэропорту космодрома для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы.

В 2023 году с космодрома было осуществлено три пуска - 27 мая ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту радиолокационный космический аппарат "Кондор-ФКА" 1, затем 27 июня на орбиту был выведен гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-3 ракетой-носителем "Союз-2.1б", а также 11 августа была запущена автоматическая межпланетная станция "Луна-25".