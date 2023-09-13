Переговоры лидеров РФ и КНДР завершились
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, продолжавшиеся более четырех часов, завершились.
Ким Чен Ын покинул космодром. Путин вышел его проводить.
Лидеры России и КНДР общались в ходе осмотра космодрома "Восточный", а затем провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет. Последним пунктом переговоров стал официальный прием в честь северокорейского гостя от имени президента в РФ.