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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Переговоры лидеров РФ и КНДР завершились

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, продолжавшиеся более четырех часов, завершились.

Ким Чен Ын покинул космодром. Путин вышел его проводить.

Лидеры России и КНДР общались в ходе осмотра космодрома "Восточный", а затем провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет. Последним пунктом переговоров стал официальный прием в честь северокорейского гостя от имени президента в РФ.

Восточный КНДР Ким Чен Ын Владимир Путин
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