Путин заявил, что Ким Чен Ын проявляет интерес к российской ракетной технике

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему он и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились встретиться на космодроме Восточный.

"Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия помогать КНДР строить комические спутники.

Россий лидер заметил, что делегации КНДР покажут новые объекты.

Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. "Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть", - сказал президент.

Он также напомнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, где его хорошо приняли.