Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения властей России

Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения властей России
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Северная Корея поддерживает все решения России.

"Сейчас Россия поднялась для защиты своего суверенитета и защиты безопасности. (...) Сейчас мы хотим и дальше развивать отношения, мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, решения правительства России. Я надеюсь, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и (в деле - ИФ) строительства суверенного государства", - заявил Ким Чен Ын в начале переговоров с Путиным.

Он напомнил, что СССР сыграл большую роль в становлении и построении независимости КНДР, и дружба двух стран "имеет глубокие корни".

"И сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с РФ", - сказал Ким Чен Ын. Он выразил уверенность, что встреча поднимет отношения России и КНДР на новый уровень.

"У нас очень много вопросов, включая политику, экономику и культуру", - сказал Ким Чен Ын.

Он выразил благодарность Путину за приглашение в Россию и за возможность посетить космодром Восточный, который он назвал "сердцем космической державы".

КНДР Ким Чен Ын Владимир Путин Северная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидеры РФ и КНДР начали переговоры тет-а-тет

Приостановлены торги на срочном рынке "Мосбиржи"

Система ПВО сбила беспилотник в Тверской области

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме Восточный

Пассажирский самолет столкнулся с птицей при посадке в аэропорту на Чукотке

В результате атак ВСУ были повреждены два российских корабля в Севастополе

Путин встречается с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Путин встречается с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Губернатор Севастополя сообщил, что 24 человека пострадали в результате атаки на город

Переговоры Путина и Ким Чен Ына, скорее всего, пройдут на космодроме "Восточный"

Собственниками "дальневосточного гектара" стали 23 тыс. человек

Собственниками "дальневосточного гектара" стали 23 тыс. человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });