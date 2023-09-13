Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения властей России

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Северная Корея поддерживает все решения России.

"Сейчас Россия поднялась для защиты своего суверенитета и защиты безопасности. (...) Сейчас мы хотим и дальше развивать отношения, мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, решения правительства России. Я надеюсь, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и (в деле - ИФ) строительства суверенного государства", - заявил Ким Чен Ын в начале переговоров с Путиным.

Он напомнил, что СССР сыграл большую роль в становлении и построении независимости КНДР, и дружба двух стран "имеет глубокие корни".

"И сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с РФ", - сказал Ким Чен Ын. Он выразил уверенность, что встреча поднимет отношения России и КНДР на новый уровень.

"У нас очень много вопросов, включая политику, экономику и культуру", - сказал Ким Чен Ын.

Он выразил благодарность Путину за приглашение в Россию и за возможность посетить космодром Восточный, который он назвал "сердцем космической державы".