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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Система ПВО сбила беспилотник в Тверской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Силы ПВО в среду сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Конаковского округа Тверской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"13 сентября на территории Конаковского округа Тверской области силами ПВО министерства обороны РФ был уничтожен беспилотный аппарат. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что в регионе действует запрет на использование беспилотных воздушных судов.

Тверская область
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