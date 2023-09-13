Система ПВО сбила беспилотник в Тверской области
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Силы ПВО в среду сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Конаковского округа Тверской области, сообщила пресс-служба областного правительства.
"13 сентября на территории Конаковского округа Тверской области силами ПВО министерства обороны РФ был уничтожен беспилотный аппарат. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напомнила, что в регионе действует запрет на использование беспилотных воздушных судов.