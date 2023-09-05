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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, уничтожен в Тверской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотник, летевший в направлении Москвы, был уничтожен в Тверской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что на место выехали экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил о том, что беспилотники, пытавшиеся осуществить атаку на Москву, уничтожены в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, предварительно, пострадавших нет. В результате падения обломков, по предварительной информации, в Истринском районе поврежден бытовой объект.

Сергей Собянин Завидово
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