Минобороны РФ обещало восстановить 2 поврежденных ракетами корабля в Севастополе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Военные корабли, поврежденные в результате украинского удара по Севастополю, будут восстановлены и продолжат боевую службу, заявили в Минобороны РФ.

"Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября т.г., будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее военные сообщали, что два российских корабля получили повреждения в результате попадания украинских крылатых ракет по судоремонтному заводу в Севастополе.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем", - сообщили в Минобороны РФ утром в среду.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера", - отмечали в ведомстве.

"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", - заявило Минобороны РФ.