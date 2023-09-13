В результате атак ВСУ были повреждены два российских корабля в Севастополе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что два российских корабля получили повреждения в результате попадания украинских крылатых ракет по судоремонтному заводу в Севастополе.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера", - сказано в сообщении.

"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", - заявило Минобороны РФ.

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