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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Недействительными на выборах в РФ признаны 0,005% бюллетеней

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Недействительными признаны 2312 избирательных бюллетеней в 14 регионах на 24 участках - это 0,005%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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"Всего на 24 избирательных участках недействительными признаны 2312 бюллетеней. Это составляет от общего числа выданных бюллетеней в масштабе всей кампании 0,005%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.

По ее словам, это произошло в 14 регионах - Башкирии, Калмыкии, Хакасии, Краснодарском, Хабаровском краях, Владимирской, Иркутской, Липецкой, Новосибирской, Самарской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в Москве.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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