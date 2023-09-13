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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Окончательная явка на выборах в РФ составила 45,65%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что явка на выборах была почти 46-процентной.

"Прошедшие кампании, у нас их было проведено в этот период более 4200. Приняли участие в них 31,5 млн наших избирателей из 67 млн, которые были включены в списки избирателей. И общая явка увеличилась и составляет довольно высокую цифру - это высокая явка - 45,65%, почти 46%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.

По словам главы ЦИК, почти 46% явка является рекордным показателем с 2013 года. "То есть рекордный показатель ровно за 10 лет. За прошедшее десятилетие на выборах вот этого уровня", - заявила Памфилова, отметив, что данные цифры не касаются федеральных выборов.

В период с 8 по 10 сентября в России прошли выборные кампании различного уровня. Проводилось более 4 тыс. избирательных кампаний в 86 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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