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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Путин и Ким Чен Ын обсудили региональную безопасность и ситуацию в мире

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе беседы с глазу на глаз детально обсудили вопросы региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, в ходе беседы с глазу на глаз лидеры детально обменялись мнениями о ситуации в мире, о ситуации в регионе, которая весьма и весьма непроста", - сказал Песков журналистам.

По его словам, лидер КНДР давал свои пояснения, что было весьма интересно.

Ранее сообщалось, что переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына продолжались в среду более четырех часов. Лидеры общались в ходе осмотра космодрома "Восточный", а затем провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет. Последним пунктом переговоров стал официальный прием в честь северокорейского гостя от имени президента в РФ.

Владимир Путин Дмитрий Песков КНДР Ким Чен Ын
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