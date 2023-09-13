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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Движение по Крымскому мосту остановлено в третий раз за сутки

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для проезда автотранспорта вечером в среду, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту ранее перекрывалось в ночь на среду примерно на час, а также днем на 3,5 часа.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Автодорожная часть находится в ремонте.

Крым Крымский мост
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