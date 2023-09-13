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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Движение по Крымскому мосту восстановили после третьей за сутки остановки

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен после часовой остановки в среду вечером, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Информация об приостановке проезда была опубликована в 18:02 мск. Таким образом, перекрытие продлилось около часа.

Движение по Крымскому мосту ранее перекрывалось в ночь на среду примерно на час, а также днем на 3,5 часа.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал спокойно относиться к подобным мерам, а также не выкладывать в сеть видео и фото.

"Крымский мост - объект стратегический и является целью врага, как и военные части, транспортные коммуникации. При любой опасности проводится эвакуация людей и машин. Иногда - несколько раз в день", - написал он в своем телеграм-канале.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Автодорожная часть находится в ремонте.

Крымский мост Олег Крючков Крым
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