Движение по Крымскому мосту восстановили после третьей за сутки остановки

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен после часовой остановки в среду вечером, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Информация об приостановке проезда была опубликована в 18:02 мск. Таким образом, перекрытие продлилось около часа.

Движение по Крымскому мосту ранее перекрывалось в ночь на среду примерно на час, а также днем на 3,5 часа.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал спокойно относиться к подобным мерам, а также не выкладывать в сеть видео и фото.

"Крымский мост - объект стратегический и является целью врага, как и военные части, транспортные коммуникации. При любой опасности проводится эвакуация людей и машин. Иногда - несколько раз в день", - написал он в своем телеграм-канале.