Минобороны заявило об уничтожении 11 украинских беспилотников над Крымом
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО над Крымом уничтожили 11 украинских БПЛА, сообщает в четверг Минобороны РФ.
"14 сентября около 05:30 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.