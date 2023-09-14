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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Минобороны заявило об уничтожении 11 украинских беспилотников над Крымом

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО над Крымом уничтожили 11 украинских БПЛА, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"14 сентября около 05:30 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ Крым
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