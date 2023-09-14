Что случилось этой ночью: четверг, 14 сентября

Атаки БПЛА на Крым, Брянск и Белгород, Путина пригласили в КНДР, Южная Корея обеспокоена возможным сотрудничеством КНДР и РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны заявило об уничтожении 11 украинских беспилотников над Крымом. Сообщается, что БПЛА были поражены дежурными средствами ПВО.

- Четыре беспилотника ВСУ было за ночь перехвачено над Брянщиной. Еще два было сбито над Белгородской областью.

- Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР. По сообщениям корейских СМИ, российский президент приглашение принял.

- Премьер Южной Кореи обеспокоен возможностью развития сотрудничества РФ и КНДР в военной сфере. Заявления премьера были сделаны в минувшую среду после переговоров Путина с Ким Чен Ыном.

- Пашинян считает, что российские миротворцы в Карабахе провалили свою миссию. В то же время, он затрудняется ответить, как бы сложилась ситуация без них.