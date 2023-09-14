Путин провел заседание Совбеза РФ, где обсуждались интересы страны за рубежом

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России связи с соседними государствами, а также обеспечение безопасности страны в отношениях со странами дальнего зарубежья.

"У нас на повестке дня сегодня несколько вопросов. Они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также мы также поговорим об обеспечении интересов России со странами дальнего зарубежья", - сказал он в начале совещания.

Затем глава государства передал слово для доклада главе СВР Сергею Нарышкину.