Лидер КНДР пробудет в России еще несколько дней

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию продлится несколько дней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

Он отметил, что, прошедшие накануне переговоры между Россией и КНДР на высшем уровне "были весьма конструктивными".

"Северная Корея является нашим соседом. Как и с другими соседями, Россия намерена выстраивать и развивать добрые отношения взаимовыгодного сотрудничества, основанные на принципах взаимного уважения с Пхеньяном", - сказал Песков.

"Министры и вице-премьеры по направлениям также внесли свой вклад в обсуждение, представив детальную информацию по своим курируемым областям северокорейскому гостю", - отметил он.

По словам Пескова, была достигнута договоренность, что контакты с КНДР будут продолжаться на различных уровнях.

Он добавил, что в четверг глава государства провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ.

"Конечно, президент подробно проинформировал участников оперативного совещания Совбеза о результатах, состоявшихся накануне контактов с руководителем КНДР", - сказал Песков.

Представитель Кремля также отрицательно ответил на вопрос, планируются ли еще контакты Владимира Путина и Ким Чен Ына во время нынешнего визита северокорейского лидера в Россию.

Пескова спросили, что в Кремле думают насчет западных публикаций, в которых прогнозируется "много проблем" после встречи Путина и Ким Чен Ына. У Пескова уточнили, как в Москве оценивают такие публикации.

"Мы оценили сам визит, который состоялся. Он был своевременный, полезный и конструктивный. Мы продолжим развивать наши отношения с Северной Кореей", - сказал представитель Кремля.

Накануне Путин сообщил, что Ким Чен Ын посетит в Комсомольске-на-Амуре заводы по производству гражданской и боевой авиатехники, а во Владивостоке ему продемонстрируют возможности тихоокеанского флота.