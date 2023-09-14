Российские военные отразили 14 атак ВСУ на нескольких направлениях

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили восемь атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, три на запорожском, по одной на красно-лиманском, южно-донецком и купянском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - заявил представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что потери армии Украины составили: до 95 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля, также поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубицы: FH-70 производства Великобритании, М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30.

"На южно-донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сказал представитель военного ведомства.

По его данным, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Конашенков заявил, что на красно-лиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР).

"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск отражена атака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.