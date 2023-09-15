Российские военные сорвали две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения российской группировки войск "Центр" сорвали две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

"В районе Ямполовского участка действиями подразделений группировки войск "Центр" сорваны две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ", - рассказал в пятницу начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его данным, потери противника составили более 50 человек, уничтожены две боевые бронированные машины.

"В районе Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударами штурмовой армейской авиации нанесено поражение по подразделению 12-й бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ)", - сообщил Савчук.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов, поражен 120-миллиметровый миномет противника", - добавил он.