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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Госкомиссия утвердила экипажи новой экспедиции на МКС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-24", который отправится к Международной космической станции 15 сентября, сообщает "Роскосмос".

В основной экипаж утверждены космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара. В состав дублирующего экипажа корабля входят космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября 2023 года в 18:44 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур. Стыковка корабля к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента МКС - в 21:56 мск.

29 мая в "Роскосмосе" сообщили, что Кононенко и Чуб отправятся в годовую экспедицию на МКС. По словам командира отряда, российские космонавты вернутся на Землю в конце сентября 2024 года. Также Кононенко сообщал, что экипаж совершит четыре выхода в открытый космос.

Астронавт НАСА О'Хара отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

НАСА МКС Байконур Николай Чуб Роскосмос
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