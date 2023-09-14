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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Следующий выход в открытый космос по российской программе намечен на октябрь-ноябрь

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Новый российский экипаж Международной космической станции выполнит первый выход в космос в октябре-ноябре 2023 года, еще три - в следующем году, сообщил командир экипажа корабля "Союз МС-24" космонавт Олег Кононенко.

Ранее Кононенко сообщал, что российский экипаж "Союза МС-24" в ходе экспедиции совершит четыре выхода в открытый космос.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" с новым экипажем МКС, запланирован на 18:44 по московскому времени 15 сентября с площадки №31 космодрома Байконур.

В экипаж корабля помимо Кононенко входят космонавт "Роскосмоса" Николай Чуб и астронавт НАСА Лорал О'Хара.

МКС НАСА Роскосмос Олег Кононенко
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