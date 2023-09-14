Госдума 20 сентября утвердит новые условия кредита для строительства Белорусской АЭС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал парламенту поставить в повестку работы на 20 сентября и ратифицировать протокол о продлении периода использования экспортного кредита, предоставленного РФ Белоруссии, на один год с 2022 г. до 2023 г., и перевод выплаты задолженности из долларов в рубли.

Документ (№421357-8) на ратификацию в парламент внесло в августе правительство.

Согласно протоколу, кредит используется белорусской стороной в 2011-2023 гг., в то время как ранее предполагалось, что он будет использован в 2011-2022 гг.

Согласно действующему протоколу, погашение Белоруссией кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2023 г. - срок переносится на 1 апреля 2024 г.

Также устанавливается, что все платежи по кредиту в погашение задолженности осуществляются исключительно в российских рублях, сейчас есть возможность платить как в рублях, так и в долларах.

Другие финансовые параметры кредита, такие как его размер (до $10 млрд для финансирования 90% стоимости каждого контракта между российским генеральным подрядчиком и белорусским заказчиком) и ставка (3,3% годовых на сумму каждой использованной части кредита) остались неизменными.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, в 2023 г. поступления в федеральный бюджет РФ сократятся на $173,2 млн и составят $88,6 млн, при этом в период 2024-2038 гг. поступления в федеральный бюджет увеличатся на $526,2 млн и составят $6 млрд 654,7 млн.

Весной 2021 г. Госдума уже ратифицировала аналогичные поправки в соглашение. Период использования кредита был продлен на два года - с конца 2020 г. до конца 2022 г., также был предусмотрен перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 г. на 1 апреля 2023 г. В отличие от нынешней ратификации была предусмотрена замена действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту (на 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по фиксированной ставке 5,23%, на остальные 50% каждой суммы - по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу 1,83% годовых) на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область).

Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным "Росатома", не должна была превысить $6 млрд.