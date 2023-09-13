Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Первый блок БелАЭС выведут в планово-предупредительный ремонт в октябре

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Первый энергоблок БелАЭС планируется вывести в планово-предупредительный ремонт в первой половине октября, сообщил через пресс-службу министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Предусматривается проведение регламентных работ, в том числе по перегрузке ядерного топлива в активную зону реактора (. . .) Планируется замена около 25 % тепловыделяющих сборок", - сказал он.

Также там будет проведена широкая диагностика технологических систем, реакторного отделения, машинного зала, турбинного цеха и будет выполнен контроль металла, сварных соединений.

В плановых работах будут участвовать белорусские и российские организации.

БелАЭС расположена рядом с Островцом в Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, второй - в мае 2023 года. Выработка электроэнергии на первом энергоблоке превысила 16,5 млрд кВт.ч. Минэнерго Белоруссии сообщало, что второй энергоблок в рамках режима опытно-промышленной эксплуатации выработал более 1 млрд кВт.ч электроэнергии. Ввести в промышленную эксплуатацию второй блок планируют осенью.

БелАЭС Виктор Каранкевич Белоруссия Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

De Beers откажется от продажи обручальных колец с синтетическими бриллиантами

Пашинян пообещал полностью ратифицировать Римский статут

Пашинян пообещал полностью ратифицировать Римский статут

США снизили прогноз производства оливкового масла в мире из-за неурожая в Средиземноморье

США снизили прогноз производства оливкового масла в мире из-за неурожая в Средиземноморье

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в связи с ситуацией на Украине

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в связи с ситуацией на Украине

Тбилиси опроверг сообщения о предложении США разместить военную базу в Грузии

Китай опроверг введение запрета на устройства iPhone

Китай опроверг введение запрета на устройства iPhone

Ким Чен Ын выразил уверенность в победе российской армии в ходе СВО

За сутки в Литву не впустили два десятка автомобилей с российскими номерами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });