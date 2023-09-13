Первый блок БелАЭС выведут в планово-предупредительный ремонт в октябре

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Первый энергоблок БелАЭС планируется вывести в планово-предупредительный ремонт в первой половине октября, сообщил через пресс-службу министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Предусматривается проведение регламентных работ, в том числе по перегрузке ядерного топлива в активную зону реактора (. . .) Планируется замена около 25 % тепловыделяющих сборок", - сказал он.

Также там будет проведена широкая диагностика технологических систем, реакторного отделения, машинного зала, турбинного цеха и будет выполнен контроль металла, сварных соединений.

В плановых работах будут участвовать белорусские и российские организации.

БелАЭС расположена рядом с Островцом в Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, второй - в мае 2023 года. Выработка электроэнергии на первом энергоблоке превысила 16,5 млрд кВт.ч. Минэнерго Белоруссии сообщало, что второй энергоблок в рамках режима опытно-промышленной эксплуатации выработал более 1 млрд кВт.ч электроэнергии. Ввести в промышленную эксплуатацию второй блок планируют осенью.