Приморская ГРЭС СГК зимой отработает с ограничением мощности из-за срыва срока модернизации

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Приморская ГРЭС "Сибирской генерирующей компании" (СГК) в предстоящий отопительный сезон будет работать, как минимум, без двух энергоблоков, а также с ограничением мощности на работающих блоках, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Под председательством министра энергетики Николая Шульгинова прошло заседание правительственной комиссии (федерального штаба) по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Дальневосточного федерального округа (ДФО) к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов.

"Участниками совещания отмечен и срыв сроков модернизации Приморской ГРЭС СГК, работа электростанции в отопительный сезон будет осуществляться как минимум без 2-х энергоблоков, а также с ограничением мощности на работающих блоках", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, зафиксирован большой объем аварийных ремонтов на Приморской ГРЭС.

В "Сибирской генерирующей компании" пообещали прокомментировать ситуацию позже.

ГРЭС весной сообщала, что СГК в текущем году суммарно модернизирует 745 МВт - около половины установленной мощности станции. "У нас (...) проблема со специалистами по общестроительным работам. Здесь на территории (Приморья - ИФ) своих ресурсов мало, а привозить персонал из других регионов сложно и дорого. Поэтому мы увеличиваем численность собственного ремонтного персонала. В 2024 году нам предстоит вывести в модернизацию энергоблоки №3 и №7, где также возникнет (...) нехватка специалистов", - комментировал ситуацию технический директор СГК Сергей Пушкин.

Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики в 2022 году одобрила состав работ по модернизации Приморской ГРЭС для энергоснабжения Восточного полигона. Ожидается, что модернизация создаст возможность для строительства новых энергоблоков на станции и потенциального экспорта электроэнергии в Китай.

В рамках модернизации планируется 9 этапов. Проектными решениями в части генерирующих объектов предусмотрена замена и модернизация оборудования главного корпуса, сооружений топливоподачи первого и второго ввода, сооружений технического водоснабжения, топливно-транспортного хозяйства.

Также будет реконструирован ж/д путь необщего пользования, который соединяет станции Угольную и Лучегорск Дальневосточной железной дороги, задействованные в транспортировке на Приморскую ГРЭС бурого угля.

СГК оценивала стоимость проекта реконструкции Приморской ГРЭС в 28 млрд рублей.

Приморская ГРЭС, согласно информации на сайте СГК, это крупнейшая тепловая электростанция на Дальнем Востоке. Расположена в Приморском крае, осуществляет комбинированную выработку электроэнергии и тепла. Всего у станции девять энергоблоков, ее установленная тепловая мощность - 237 Гкал.ч, электрическая - 1467 МВт. Она обеспечивает более 50% потребностей Приморского края в электроэнергии.