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"Росатому" поручено рассмотреть ввод АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил главе госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву рассмотреть возможность ввода блоков АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году, сообщается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, состоявшегося 4 сентября 2024 года.

"Рекомендовать госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о возможности ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и (или) Приморской атомных электростанций к 2032 году", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта следующего года.

В проекте генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года (документ еще не утвержден - ИФ), недавно обновленном по итогам общественного обсуждения, сейчас самый ранний срок ввода блока на Приморской станции указан как 2033 год. В 2035 году на этой станции будут введены уже два блока, согласно документу. Что же касается Хабаровской АЭС, то тут ввод первого блока намечен на 2041 год.

Росатом Владимир Путин Алексей Лихачев Дальний Восток Дальневосточный федеральный округ
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