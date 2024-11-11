"Росатому" поручено рассмотреть ввод АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил главе госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву рассмотреть возможность ввода блоков АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году, сообщается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, состоявшегося 4 сентября 2024 года.

"Рекомендовать госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о возможности ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и (или) Приморской атомных электростанций к 2032 году", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта следующего года.

В проекте генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года (документ еще не утвержден - ИФ), недавно обновленном по итогам общественного обсуждения, сейчас самый ранний срок ввода блока на Приморской станции указан как 2033 год. В 2035 году на этой станции будут введены уже два блока, согласно документу. Что же касается Хабаровской АЭС, то тут ввод первого блока намечен на 2041 год.