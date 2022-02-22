Суд не стал привлекать экс-топов Газбанка к субсидиарной ответственности

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении лиц, контролировавших Газбанк (лишен лицензии в 2018 году), к субсидиарной ответственности общим объемом 11,77 млрд рублей по обязательствам банка, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано в отношении бывших топ-менеджеров Газбанка: Анатолия Афанасьева, Евгения Бобровского, Александра Гриднева, Юрия Макушина, Владимира Семина, Максима Сойфера.

Кроме того, суд отказал АСВ в удовлетворении заявления о солидарном взыскании с Афанасьева, Бобровского, Гриднева, Макушина, Семина убытков в размере 496,226 млн рублей по соглашениям об отступном от 6 октября 2016 с ООО "СВГК" и об отступном от 7 октября 2016 года с ПАО "Самараэнерго" (MOEX: SAGO). По этим соглашениям были прекращены обязательства по кредитным договорам на 399,996 млн рублей и 500 млн рублей соответственно.

Подробности принятия указанных решений в материалах суда не сообщаются: мотивировочная часть пока не опубликована.

Ранее сообщалось, что в ходе конкурсного производства в Газбанке АСВ заявляло, что контролировавшие банк лица реализовывали ценные бумаги с отсрочкой платежа контрагентам, заведомо неспособным исполнить обязательства по их оплате. АСВ также установило, что по поручению этих лиц банк предоставлял заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам.

В апреле 2021 года АСВ уже подало в Арбитражный суд Самарской области иск о привлечении бывших топ-менеджеров Газбанка к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков на 770,3 млн рублей. Заявление было подано в отношении бывших и.о. предправления Артема Маслова и Евгения Липовецкого, первого зампредседателя правления Семина, главного бухгалтера Лилии Власовой и советника председателя правления по развитию бизнеса Виктора Левина.

АСВ в июле 2021 года также направило в арбитражные суды заявления о привлечении лиц, контролировавших Газбанк, к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков на 2,9 млрд рублей. Заявления поданы в отношении бывших 13 топ-менеджеров Газбанка.

Банк России 11 июля 2018 года отозвал у Газбанка лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов, а "дыра" в капитале составила 4,44 млрд рублей. Кроме того, ЦБ выявил в деятельности финансовой организации нарушения требований нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Самарской области признал Газбанк банкротом. В январе 2022 года срок конкурсного производства в отношении банка был продлен на 3 месяца.

Газбанк по итогам первого квартала 2018 года занимал 132-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 июля 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 134-е место в банковской системе РФ.