В пригороде Махачкалы в результате взрыва газа загорелся пятиэтажный дом

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Взрыв прогремел на четвертом этаже в пятиэтажке в пригороде Махачкалы поселке Семндер на улице Елизарова. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Начался пожар", - сказали в экстренных службах.

По предварительным данным, в горящем здании могут быть люди. Информации о пострадавших пока нет.

Спасатели МЧС работают на месте взрыва, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.

"Хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел в квартире на четвертом этаже 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по улице Елизарова в Махачкале. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в прокуратуре республики сообщили, что на место выехал прокурор города.

"Организована проверка. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении.

В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что пожар перешел и на мансардные этажи двухподъездного дома.

"По предварительным данным, людей с верхних этаж удалось эвакуировать. Имеются разрушения несущих стен на 4-м этаже. Информация по пострадавшим по-прежнему уточняется", - заявил собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составляет 500-600 кв. м.