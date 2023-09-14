Межэтажные перекрытия обрушились в пятиэтажке в Махачкале после взрыва газа

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Межэтажные перекрытия обрушились в пятиэтажке в Махачкале после взрыва газа, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Обрушились перекрытия между 3-5 этажами, а также часть фасада третьего и четвертого этажей", - сказали в экстренных службах.

Там добавили, что нарушение техники безопасности при обращении с газовым баллоном могло спровоцировать взрыв в пятиэтажке в Махачкале.

"Рассматриваются различные версии произошедшего. Дом не газифицирован. Среди основных рассматривается взрыв газового баллона ввиду нарушения техники безопасного обращения с ним. Возможно при строительных работах", - сказали в экстренных службах.

По предварительным данным, в горящем здании могут быть люди. Информации о пострадавших пока нет.

Взрыв раздался на четвертом этаже в пятиэтажке в пригороде Махачкалы поселке Семндер на улице Елизарова. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Начался пожар. Дом не газифицирован.