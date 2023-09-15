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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:11

Мосгорсуд утвердил арест сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без изменений решение первой инстанции об аресте сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца по уголовному делу о деятельности нежелательной в РФ организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановление Басманного суда Москвы от 18 августа 2023 года об избрании в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября 2023 года оставлено без изменений", - сообщили в суде в пятницу.

Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу защиты на решение первой инстанции, в которой указывалось, что Мельконьянцу может быть избрана более мягкая мера пресечения.

Мельконьянцу предъявлено обвинение в организации деятельности нежелательной на территории РФ организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), которая была признана нежелательной в РФ по решению генеральной прокуратуры в 2021 году.

Адвокат Михаил Бирюков, защищающий Мельконьянца, заявил "Интерфаксу", что Мельконьянц отрицает претензии следствия. По его словам, с указанной в деле организацией "Голос" прекратил сотрудничество после того, как она была признана нежелательной.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" - основанное в 2000 году объединение граждан России по независимому наблюдению за выборами.

Григорий Мельконьянец Мосгорсуд
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