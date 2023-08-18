Суд в Москве арестовал сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца, задержанного по делу о деятельности нежелательной в РФ организации, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Мельконьянц заключен под стражу на срок до 17 октября, заявили агентству в суде в пятницу.

Мельконьянц и его защита просили суд отклонить ходатайство следствия и назначить ему в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий.

Мельконьянцу предъявлено обвинение в организации деятельности нежелательной на территории РФ организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

О следственных действиях в отношении Мельконьянца в Москве и в отношении ряда координаторов движения "Голос" в других регионах стало известно в четверг.

В уголовном деле идет речь о Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), которая была признана нежелательной в РФ по решению генеральной прокуратуры в 2021 году.

Адвокат Михаил Бирюков, защищающий Мельконьянца, заявил накануне "Интерфаксу", что Мельконьянц отрицает претензии следствия. По его словам, с указанной в деле организацией "Голос" прекратил сотрудничество после того, как она была признана нежелательной.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" - основанное в 2000 году объединение граждан России по независимому наблюдению за выборами.