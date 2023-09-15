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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:11

Число раненных при обстреле Новой Каховки увеличилось до 12

Ранее сообщалось об одном погибшем

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Более десяти человек пострадали в результате обстрела жилого квартала Новой Каховки на левом берегу Днепра в Херсонской области со стороны вооруженных сил Украины в пятницу, сообщили журналистам в оперативном штабе города.

"На данный момент уже 12 раненых", - сказал представитель штаба.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых.

Разрушены квартиры в трех многоэтажных домах спального района.

Новая Каховка
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