Число раненных при обстреле Новой Каховки увеличилось до 12

Ранее сообщалось об одном погибшем

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Более десяти человек пострадали в результате обстрела жилого квартала Новой Каховки на левом берегу Днепра в Херсонской области со стороны вооруженных сил Украины в пятницу, сообщили журналистам в оперативном штабе города.

"На данный момент уже 12 раненых", - сказал представитель штаба.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых.

Разрушены квартиры в трех многоэтажных домах спального района.