Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

В Херсонской области сообщили об обстреле поселка на левом берегу Днепра

По данным местных властей, в результате один человек погиб, девять ранены

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Поселок Каиры на левом берегу Днепра в Херсонской области утром подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

В результате обстрела, который продолжался почти три часа, один человек погиб, девять ранены, сообщил Алексеенко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что обстрел велся прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали боеприпасы с дронов. Один из них удалось посадить.

Днепр Украина Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе остановить кровопролитие

МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе остановить кровопролитие

Мосгорсуд признал экстремистским движение "Новое величие"

Мосгорсуд признал экстремистским движение "Новое величие"

Более 100 случаев кори выявили в нижегородской деревне

Минцифры считает возможным полный запуск единого реестра воинского учета не ранее 2025 г.

Минцифры считает возможным полный запуск единого реестра воинского учета не ранее 2025 г.

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась на 48%

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась на 48%

За выходные в Финляндию не впустили 37 машин с российскими номерами

Росздравнадзор заявил о полной обеспеченности препаратами от артериальной гипертензии

В "Ростехе" заявили о росте производства "Кинжалов" и "Искандеров"

В "Ростехе" заявили о росте производства "Кинжалов" и "Искандеров"

Три воздушные цели уничтожено в Белгородской области

РКН предложил с 1 марта ограничить доступ к информации об обходе блокировок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });