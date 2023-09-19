В Херсонской области сообщили об обстреле поселка на левом берегу Днепра

По данным местных властей, в результате один человек погиб, девять ранены

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Поселок Каиры на левом берегу Днепра в Херсонской области утром подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

В результате обстрела, который продолжался почти три часа, один человек погиб, девять ранены, сообщил Алексеенко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что обстрел велся прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали боеприпасы с дронов. Один из них удалось посадить.