Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Александр Нерадько освобожден от должности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), сообщили в пресс-службе правительства РФ журналистам.

Новым главой ведомства стал Дмитрий Ядров, распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ядров родился в 1988 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства". Трудился на различных должностях в "Государственной корпорации по организации воздушного движения".

В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, "а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов", отметили в пресс-службе.

"Среди приоритетов работы Росавиации под руководством Дмитрия Ядрова станут поддержание летной годности парка воздушных судов, сертификация авиационной техники отечественного производства, развитие беспилотной авиации, цифровизация информационных систем Росавиации. Особое внимание будет уделяться подготовке кадров и обновлению материально-технической базы учебных заведений", - заявили в пресс-службе Минтранса.

Нерадько возглавил Росавиацию в 2009 году. До этого около пять лет руководил Федеральной аэронавигационной службой, в 2004-2005 гг. - Ространснадзором. В 2000-2004 гг. - первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Государственной службы гражданской авиации.

В авиаотрасли Нерадько работает с середины 1980-х. После окончания в 1984 году Московского института инженеров гражданской авиации начал карьеру с работы авиатехником, инженером смены авиационно-технической базы "Внуковского производственного объединения".