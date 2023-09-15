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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Что произошло за день: пятница, 15 сентября

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке, новый руководитель Росавиации, запрет на въезд в Финляндию на машинах с российскими номерами, старт "Союза МС-24" к МКС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%. Регулятор сообщил, что реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что для возврата инфляции к уровню таргета в 4% к концу 2024 года "потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики".

- Александр Нерадько освобожден от должности руководителя Росавиации. Новым главой ведомства стал заместитель Нерадько - Дмитрий Ядров.

- Стоимость Аи-92 на бирже впервые превысила 70 тысяч рублей за тонну. Биржевые цены на дизельное топливо и бензин продолжили активный рост на уходящей неделе, практически ежедневно обновляя рекорды, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской биржи. Минфин и Минэнерго предложили ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов, но готовы возместить ее компаниям, которые обеспечат поставки на внутренний рынок и на биржу, сообщили "Интерфаксу" несколько источников.

- Белоруссия поставила России по 60 тысяч тонн дизельного топлива и бензина, заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным.

- Финляндия с 16 сентября запретит въезд машин с российскими номерами. Конфисковывать автомобили на границе не планируют. Новый регламент не распространяется на граждан ЕС, их близких, сотрудников дипмиссий или людей, направляющихся в страну по гуманитарным причинам. Постоянное проживание в Финляндии не даст права на использование машин с российскими номерами.

- Фигуристка Маргарита Дробязко лишилась гражданства Литвы. Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу подписал соответствующий указ. Накануне профильная комиссия рекомендовала лишить Дробязко литовского гражданства из-за публично выражаемой ею поддержки России.

- Росстат отметил снижение естественной убыли населения за январь-июль на 26%. Она составила 297,3 тысячи человек против 401,6 тысячи человек годом ранее.

- "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой стартовал к МКС с Байконура. Полет пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 12 минут.

- Американская компания 777 Partners приобрела английский футбольный клуб "Эвертон". Предыдущий владелец клуба, британско-иранский миллиардер Фархад Мошири, занимался поиском потенциального покупателя с прошлого года.

- В Москве смонтировали мост, соединяющий остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном".

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