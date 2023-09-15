Число безработных в России сократилось за неделю на 11 тыс. человек

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных безработных за прошедшую неделю уменьшилось на 11 тыс. человек, сообщила виде-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Текущая ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением численности безработных. Так, численность зарегистрированных безработных за прошедшую неделю сократилась на 11 тысяч человек и составляет сейчас 473 тысячи человек", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера в пятницу.

Число вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года возросло почти на 186 тыс. и составляет почти 1,8 млн предложений, добавила вице-премьер.

В аппарате Голиковой отметили, что сегодня на приоритетных предприятиях занято почти 630 тыс. человек - это на 49,3 тыс. человек больше, чем в начале года.

По данным Росстата, безработица в России в очередной раз обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), сократившись в июле 2023 года до 3,0% после зафиксированных в июне 3,1%.