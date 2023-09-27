Безработица в России в августе осталась на уровне 3%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Безработица в России в августе осталась на уровне 3%, достигнутом в июле и ставшим минимальным за период наблюдений показателя с 1991 года, сообщил Росстат.

В июне уровень безработицы в стране составлял 3,1%. До этого в мае показатель равнялся 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

В ноябре-декабре 2022 года безработица составляла 3,7%, в течение сентября-октября удерживалась на уровне 3,9%, в августе - 3,8%, в мае-июле удерживалась на отметке 3,9%, в апреле - 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе 2022 года - 4,4%.

Общая численность безработных в России в августе 2023 года составила 2 268 000 человек, что на 8 тысяч ниже показателя июля 2023 года.