ИКАР отметил сложнейшие условия для уборки зерна в восточных регионах

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Уборка зерна в восточных регионах РФ в последние три-четыре недели идет в сложнейших условиях, что сдерживает повышение прогнозов урожая. Об этом заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на международной конференции "Причерноморское зерно и масличные 2023/24" в Сочи в пятницу.

"На сегодняшний день наша техническая оценка урожая пшеницы - 92 млн тонн. Мы уже в течение нескольких недель ее не меняем, поскольку есть ряд очень серьезных моментов: во-первых, не знаем, какая будет рефакция по югу, второе – то, что сейчас происходит в восточных регионах страны. Не будем называть это катастрофой, но это сложнейшие условия уборки в течение последних трех-четырех недель", - заявил он.

Поэтому, сказал Рылько, ИКАР не торопится повышать оценку сбора пшеницы, держит ее на уровне 91 млн тонн.

Говоря о перспективах экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.), глава ИКАР заявил, что "теоретически могли бы вывезти 49,5 млн тонн, это даже выше, чем в рекордном прошлом году (47 млн тонн - ИФ)". "И при этом конечные запасы получатся повыше, чем в предыдущие годы. Впервые в истории нашей страны отношение экспорта к производству может выскочить за 50% с учетом высоких переходящих запасов", - отметил он.

"Экспортный потенциал по ЮФО и СКФО в новом сезоне получается таким же, как был и в прошлом сезоне. В ЦФО и Поволжье он довольно близок к прошлому сезону, а в Сибири сокращается. Но если исходить из того, что будет отгружаться по 4-5 млн тонн пшеницы в месяц, то получается, что наши экспортеры могут работать более полугода только на ресурсе юга России и не заглядывать никуда дальше", - добавил Рылько.

Согласно презентации, сбор пшеницы в регионах Южного и Северо-Кавказского округов прогнозируется в объеме 38 млн тонн против 40 млн тонн в прошлом сельхозгоду, в Центральном - может снизиться до 20,4 млн тонн против 24,5 млн тонн, в Приволжском - до 18,5 млн тонн (22,5 млн тонн), в Сибири - до 8,5 млн тонн (11,1 млн тонн).