В России к 15 сентября собрали почти 120 млн т зерна

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские аграрии, по данным Минсельхоза на 15 сентября, убрали зерновые и зернобобовые культуры с 36,5 млн га (в 2022 году - 40,5 млн га). Намолочено 119,8 млн тонн (в бункерном весе) против 137,2 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах министерства.

Урожайность ниже прошлогодней - 32,9 ц/га против 33,9 ц/га.

В том числе пшеница обмолочена с 23,9 млн га (27,2 млн га), намолочено 86,5 млн тонн (100,3 млн тонн) при урожайности 36,1 ц/га (36,9 ц/га). Ячмень убран с 7 млн га (7,9 млн га), собрано 20,5 млн тонн (23,9 млн тонн), урожайность составила 29,4 ц/га (30,4 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена со 161,2 тыс. га (137,6 тыс. га), намолочено 958,7 тыс. тонн (780,8 тыс. тонн) при урожайности 59,5 ц/га (56,7 ц/га). Рис обмолочен с 8,4 тыс. га (5,5 тыс. га), собрано 55,3 тыс. тонн (35 тыс. тонн), урожайность составила 65,9 ц/га (63,8 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с 218,3 тыс. га (196,1 тыс. га), накопано 10,4 млн тонн (8,6 млн тонн) при урожайности 477,1 ц/га (438,9 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 23,7 тыс. га (21,8 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с 611,8 тыс. га (674,4 тыс. га), намолочено 1,4 млн тонн (1,5 млн тонн) при урожайности 22,8 ц/га (22 ц/га). Рапс убран с 1,1 млн га (1,4 млн га), намолочено 2,7 млн тонн (3,2 млн тонн), урожайность составила 23,8 ц/га (22,7 ц/га). Соя убрана с 223,7 тыс. га (261,5 тыс. га), собрано 462,8 тыс. тонн (559,3 тыс. тонн) при урожайности 20,7 ц/га (21,4 ц/га).

Картофель в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах убран с 97,4 тыс. га (88,2 тыс. га), накопано 2,9 млн тонн (2,3 млн тонн) при урожайности 294,5 ц/га (259,6 ц/га). Овощи убраны с 90,7 тыс. га (94,1 тыс. га), собрано 2,3 млн тонн (1,9 млн тонн) при урожайности 248,9 ц/га (205,7 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 7,9 млн га (7,4 млн га).

Как сообщалось, сбор зерна в этом году может составить 130 млн тонн (в чистом весе). Сев озимых под урожай будущего года планируется провести на 20 млн га.