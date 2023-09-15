ЦБ не намерен дополнительно диверсифицировать международные валютные резервы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк России не планирует дополнительно диверсифицировать международные валютные резервы, которые сейчас в значительной степени состоят из активов в китайских юанях, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции.

"Если вкладывать резервы в нерезервные валюты - они перестанут быть резервами, это же нерезервные валюты, даже если валюты дружественных стран. Плана по диверсификации у нас нет", - сказала она.

В связи со снижением курса юаня к доллару США она напомнила, что и раньше, когда корзина золотовалютных резервов была более разнообразной, постоянно происходили колебания цен тех или иных валютных активов, составлявших ее.

"Для нас очень важно, что наличие юаней в резервах позволяет обеспечивать финансовую стабильность в случае необходимости, если будут нужны какие-то валютные интервенции на валютном рынке", - продолжила глава ЦБ РФ.

По ее словам, российская экономика, торговые расчеты в значительной степени уже переключились на юани. "Раньше, когда значительная часть экономики в валютной части была долларовой и евровой, спроса на юани не было, сейчас есть спрос на юани. С помощью юаней можем решать все задачи, которые стоят перед золотовалютными резервами. Поэтому планов по диверсификации нет", - еще раз подчеркнула она.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США.