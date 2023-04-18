Банк России продолжает усилия по возвращению международных резервов в долларах и евро

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Банк России продолжает работу по возврату международных резервов в долларах и евро, сообщила на встрече с думской фракцией КПРФ председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что указом президента были введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран.

"Поэтому у нас есть переговорная позиция по этому вопросу", - отметила она.

Евросою, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов.