Москва призвала Британию, Францию и ФРГ не нарушать резолюцию СБ ООН по Ирану

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия призывает Великобританию, Германию и Францию не предпринимать шаги, которые идут вразрез с требованиями по иранской ядерной сделке и с резолюцией СБ ООН, резолюция не запрещает, а разрешает сотрудничество с Тегераном в ракетной сфере при условии согласования поставок в СБ ООН.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем стремление Великобритании, Германии и Франции пойти на сознательное нарушение требований СВПД и резолюции СБ ООН 2231. Если их настрой будет реализован, это нанесет сокрушительный удар по перспективам восстановления "ядерной сделки". Не хотелось бы думать, что выпады европейцев вовсе не случайно последовали ровно в тот момент, когда появились определенные предпосылки для интенсификации усилий в направлении "перезапуска" СВПД, созданные подвижками в опосредованном диалоге между Ираном и США", - говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Так она прокомментировала выступление 14 сентября высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с заявлением в качестве координатора Совместной комиссии СВПД, который сообщил о поступившем на его имя обращении министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции.

Министры официально уведомили его о намерении не предпринимать шагов по отмене временных ограничений, содержащихся в резолюции СБ ООН 2231, действие которых истекает 18 октября.

Захарова отмечает, что "речь идет о положениях, касающихся ракетной программы Ирана, а также "заморозки" активов ряда физических и юридических лиц ИРИ".

"Эти требования не имеют отношения к урегулированию вокруг иранской ядерной программы и потому вводились на временной основе. Продлевать их не предполагалось", - добавила Захарова.

Она подчеркнула, что обозначенный этими странами курс "свидетельствует об утрате ими заинтересованности в восстановлении полноформатной реализации СВПД и нежелании устранять допущенные ими нарушения резолюции СБ ООН 2231".

"Ссылки на "механизм разрешения споров" рассчитаны на неосведомленную публику и не должны вводить в заблуждение. Известно, что данный механизм не был приведен в действие в силу отсутствия необходимых для этого процедур и решений Совместной комиссии. Без ясности на этот счёт оказалось невозможно "включить часы" и начать работу в рамках механизма", - говорится в комментарии.

"Настоятельно призываем европейских участников СВПД незамедлительно пересмотреть свой разрушительный курс и обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств в строгом соответствии с резолюцией СБ ООН 2231", - отмечает Захарова.

"Расчеты на то, что им удастся "перелицевать" утратившие силу требования резолюции и превратить их в новый режим санкций против Ирана, абсолютно призрачны. Вопреки западным спекуляциям, резолюция не запрещает, а разрешает сотрудничество с Тегераном в ракетной сфере при условии согласования поставок в СБ ООН. В Берлине, Лондоне и Париже ошибочно трактовали это как эмбарго, будучи уверенными в своих силах заблокировать не устраивающие их поставки. С 18 октября всё встанет на свои места", - подчеркивается в комментарии.

"Исходим из того, что незаконные и продиктованные сугубо конъюнктурными соображениями решения отдельных стран, принятые на национальном уровне, заведомо не могут повлечь правовых последствий для других государств. Осуждаем порочную практику односторонних санкций и их экстерриториального применения - уродливое проявление продвигаемого Западом "миропорядка, основанного на правилах", - добавили на Смоленской площади.

14 сентября Великобритания, Франция и Германия объявили, что сохранят свои санкции в отношении Ирана, связанные с ядерной программой страны и разработкой баллистических ракет. Они назвали это решение "прямым ответом на последовательное и серьезное несоблюдение Ираном" соглашения, также известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Тегеран "полностью не выполнит" условия сделки.

МИД Ирана назвал европейское решение "незаконным, провокационным действием", которое будет препятствовать сотрудничеству.

"Действия европейских сторон, безусловно, окажут негативное влияние на усилия по снижению напряженности и созданию подходящей среды для расширения сотрудничества между сторонами СВПД", - цитирует агентство IRNA заявление МИД.