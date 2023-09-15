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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Великобритания, Франция и Германия сохранят свои санкции в отношении Ирана

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания, Франция и Германия объявили в четверг, что сохранят свои санкции в отношении Ирана, связанные с ядерной программой страны и разработкой баллистических ракет, сообщает Associated Press.

В совместном заявлении страны сообщили, что сохранят свои санкции в качестве "прямого ответа на последовательное и серьезное несоблюдение Ираном" соглашения, также известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Отмечается, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Тегеран "полностью не выполнит" условия сделки.

Срок действия санкций должен был истечь 18 октября.

В свою очередь, министерство иностранных дел Ирана назвало европейское решение "незаконным, провокационным действием", которое будет препятствовать сотрудничеству.

"Действия европейских сторон, безусловно, окажут негативное влияние на усилия по снижению напряженности и созданию подходящей среды для расширения сотрудничества между сторонами СВПД", - цитирует агентство IRNA заявление МИД.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний американский президент Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. На переговорах взяли паузу, которая затянулась до сих пор.

В то же время, в Вашингтоне ранее уже заявили, что не видят смысла в том, чтобы продолжать держать в центре внимания достижение с Ираном соглашения по возобновлению СВПД, поскольку переговоры по восстановлению сделки зашли в тупик из-за позиции Тегерана.

Великобритания Иран Франция Германия
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