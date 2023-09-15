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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

В "Роскосмосе" заявили о готовности обучить и запустить космонавта КНДР

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова подготовить и запустить северокорейского космонавта, но детали сотрудничества не обсуждались, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Было предложено мной, при необходимости, мы могли бы обучить и запустить корейского космонавта, но это вопрос уже не к нам, а к корейской стороне", - сказал Борисов журналистам в пятницу.

В РоссииПутин встречается с Ким Чен Ыном на космодроме ВосточныйПутин встречается с Ким Чен Ыном на космодроме ВосточныйЧитать подробнее

По его словам, во время визита северокорейского лидера Ким Чен Ына на космодром Восточный программа сотрудничества между странами детально не обсуждалась.

"Она, как правило, обсуждается в рамках межправкомиссии, это не тот формат визита", - заявил глава "Роскосмоса".

13 сентября на космодроме "Восточный" прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Роскосмос КНДР
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