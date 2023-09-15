В "Роскосмосе" заявили о готовности обучить и запустить космонавта КНДР

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова подготовить и запустить северокорейского космонавта, но детали сотрудничества не обсуждались, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Было предложено мной, при необходимости, мы могли бы обучить и запустить корейского космонавта, но это вопрос уже не к нам, а к корейской стороне", - сказал Борисов журналистам в пятницу.

По его словам, во время визита северокорейского лидера Ким Чен Ына на космодром Восточный программа сотрудничества между странами детально не обсуждалась.

"Она, как правило, обсуждается в рамках межправкомиссии, это не тот формат визита", - заявил глава "Роскосмоса".

13 сентября на космодроме "Восточный" прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.