Путин встречается с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области, передает корреспондент "Интерфакса".

Северокорейский лидер прибыл на поезде на железнодорожный вокзал космодрома. Церемония встречи Путина и Ким Чен Ына проходит в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где в настоящее время идет сборка новой ракеты "Ангара".

При встрече лидеры двух стран каждый коротко пообщались.

Президент России и лидер КНДР уже встречались в 2019 году, тогда Ким Чен Ын приезжал на поезде во Владивосток.

Ожидается, что президент РФ и его северокорейский гость осмотрят ряд объектов космодрома, в частности, побывают на месте сборки ракеты-носителя "Ангара", а также осмотрят стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" и строящийся стартовый комплекс для "Ангары".

Ким Чен Ын - не первый зарубежный руководитель, которому показывают космодром Восточный. В разное время здесь, в частности, бывали президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн.

После осмотра космодрома непосредственно на его площадке запланированы российско-корейские переговоры на высшем уровне. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Ким Чен Ын прежде всего сосредоточатся на двусторонних отношениях, а также обменяются мнениями по ситуации в регионе и в целом на международной арене.

Он заявил о готовности Москвы обсуждать тему санкций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна. "При необходимости будем готовы с нашими товарищами из Северной Кореи продолжить обсуждения на эту тему, если будут такие обсуждения", - пояснил представитель Кремля.

"Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, которые не должны становиться предметом публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств", - добавил Песков, отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться на встрече двух лидеров вопросы поставок вооружений и военной техники.

В МИД РФ также не исключали, что главы России и КНДР обсудят возможность возобновления транспортного проекта "Хасан-Раджин" и поставки гуманитарной помощи Северной Корее.

В Кремле отмечали, что визит Ким Чен Ына будет полноформатным: предусмотрены как переговоры с участием делегаций двух стран, так и встреча Путина и лидера КНДР тет-а-тет. Кроме того, запланирован официальный обед в честь северокорейского гостя от имени президента РФ.

По сообщению северокорейского агентства ЦТАК, лидера КНДР в поездке сопровождают представители правящей Трудовой партии Кореи и северокорейские министры и военачальники.

На общение Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный по предварительной программе отводится несколько часов, в том числе порядка трех часов непосредственно на переговоры.

Пресс-конференции по итогам этой встречи на высшем уровне не предполагается, говорил ранее Песков.