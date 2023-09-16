Северокорейскому лидеру представили три самолета стратегической авиации ВКС РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ким Чен Ыну представили три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ на аэродроме Кневичи в Приморье.

Руководителю Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Данные самолеты составляют воздушный компонент стратегических ядерных сил Российской Федерации. О характеристиках представленных стратегических ракетоносцев, их вооружении и боевых возможностях доложил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

В ходе демонстрации современной российской авиационной техники Ким Чен Ыну и Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу были представлены современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России.

О боевых возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3 доложили командиры экипажей боевых самолетов. Особое внимание было уделено их летно-техническим характеристикам и возможностям вооружения.