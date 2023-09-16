Ким Чен Ын во Владивостоке пришел на балет "Спящая красавица"
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу вечером смотрит балет "Спящая красавица", который дают на Приморской сцене Мариинского театра, сообщает пресс-служба Минприроды.
"На приморской сцене Мариинского театра дают "Спящую красавицу". Среди зрителей - лидер Северной Кореи, председатель межправительственной комиссии РФ-КНДР Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - говорится в телеграм-канале министерства.
Приморская сцена Мариинского театра - концертно-театральный комплекс, расположенный во Владивостоке. Художественный руководитель - Валерий Гергиев.