Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс "Кинжал"
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил лидеру КНДР Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи в Приморье.
О летно-технических возможностях гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал" доложил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Данный российский авиационный комплекс не имеет аналогов в мире и показал свою высокую боевую эффективность.