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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Ким Чен Ын и Шойгу прибыли на фрегат "Маршал Шапошников" во Владивостоке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке.

Фрегат пришвартован в бухте Улисс. Высоких гостей встретил на борту командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов.

Ким Чен Ыну и Шойгу продемонстрировали противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов рассказал северокорейскому лидеру и российскому министру обороны о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащён модернизированный фрегат.

Фрегат "Маршал Шапошников", построенный в середине 1980-х годов как большой противолодочный корабль проекта 1155 несколько лет назад прошёл глубокую модернизацию, в ходе которой на него было установлено современное вооружение.

Владивосток Сергей Шойгу Ким Чен Ын
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